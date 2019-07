Sponsoren scharen zich achter Helmond Sport

Zes sponsoren hebben zich verenigd in de nieuwe stichting Heel Helmond Support. De komende jaren wil het gezelschap de club op meerdere vlakken vooruit gaan helpen. Een van de doelen is om de kleine organisatie van de voetbalclub te ontlasten. Tegelijkertijd wil Heel Helmond Support zorgen voor een grotere sponsorcirkel. ,,En we willen de club gaan promoten richting het nieuwe stadion”, zegt voorzitter Bjorn van Lieshout (39). ,,In de verschillende wijken, maar ook in de regio willen we zichtbaarder zijn.”

Campagne

De club toonde onlangs al zijn nieuwe, sociale gezicht. En de plannen van de stichting sluiten naadloos aan bij de gedachte achter de campagne van Heel Helmond Sport. Om bestaansrecht te houden, gaat de betaaldvoetbalclub zich maatschappelijk veel nadrukkelijker manifesteren. Zo worden spelers contractueel verplicht om zich wekelijks in te zetten voor verschillende activiteiten. Andere medewerkers van Helmond Sport gaan clinics en presentaties geven.

Grote plannen en ambities dus. En daar zit deels ook de crux. Helmond Sport heeft op kantoor maar een handjevol mensen werken. De club is deels afhankelijk van de goodwill van andere partijen. ,,De algemeen directeur moet vooral met voetbaltechnische zaken bezig kunnen zijn”, zegt William Verkoelen van Heel Helmond Support. ,,En niet met de garderobe, de schoonmaak of de zanger die na de wedstrijd komt optreden. Wij kunnen daar als businessclub in bijdragen. En dat gaan we ook doen.”

Restaurant

Het eerste wapenfeit van Heel Helmond Support is dat ze het restaurant in de sponsorlounge zelf gaan runnen. De entourage en de diners worden verbeterd. En alle inkomsten vloeien direct terug naar de club. ,,We hebben een enorm netwerk. En we merken door ons enthousiasme dat mensen graag willen helpen en meedenken”, zegt Van Lieshout. ,,De situatie is nu anders. Er komt een nieuwe stadion en eindelijk is er ook een duidelijke visie voor de club. Ondernemers zijn nu eerder geneigd om eens een kijkje te komen nemen. Uiteindelijk moet de club er ook financieel wijzer van worden.”

Verkoelen vult aan. ,,Sportief gezien hebben we een dramatisch seizoen gehad, maar er is nog nooit zoveel positiviteit rondom de club geweest. Die sneeuwbal wordt steeds groter. Maatschappelijk, maar ook als het om sponsors gaat.”