Sport en ramadan gaan volgens Helmondse zussen best samen

Geen dader, maar juist getuigen in beeld in zaak ernstige aanranding in Helmond

28 mei HELMOND - Van de dader(s) ontbreekt elk spoor, maar van twee mogelijke getuigen van een zedendelict in Helmond zijn bewakingsbeelden gemaakt. Omdat de politie heel graag met hen in contact komt, werden zij maandagavond herkenbaar in beeld gebracht in opsporingsprogramma Bureau Brabant.