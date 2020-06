Sporten bij clubs in Helmond en de Peel, ook voor niet-leden

Korfbalvereniging OEC in Helmond is één van de clubs in onze regio die de mogelijkheid bieden aan niet-leden om mee te doen aan de trainingen. Voorzitter Emiel van Lieshout vindt sportstimulering sowieso een structurele taak van sportverenigingen: „Daar zijn wij altijd mee bezig.” Alleen is het volgens hem nu nog meer noodzaak. „Iedereen heeft wekenlang stil gezeten. Daar maak ik me best wel zorgen om. Ook de routine om naar de sportvereniging te gaan is een beetje weggezakt. Voor ons is het evident dat we ook voor jongeren die geen lid zijn de deuren openzetten.” Zij kunnen tot 1 juli gratis meedoen met de trainingen van OEC.