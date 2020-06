Sporten in de buitenlucht: soms is het behelpen, maar in ieder geval gezond

Huijbregts in Helmond draait dag na grote brand alweer de normale dagproduc­tie

19 juni HELMOND - De door brand verwoeste productiehal van Huijbregts Groep in Helmond wordt zo snel mogelijk herbouwd. De schade is ‘een bedrag met zeven nullen’, aldus Frans Huijbregts van het familiebedrijf dat poedermengsels maakt voor levensmiddelenconcerns in heel Europa.