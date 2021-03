Sporters mogen weer, maar dan moet je niet te oud zijn: 'Ik keek met jaloezie naar die jonge gastjes’

Dat de volwassen voetballers van de Vlierdense club SPV hun eerste training in maanden niet zonder zweetdruppels beëindigen, is al na een paar minuten zo klaar als een klontje. Trainer André Klaassen gooit er direct de zweep over. De goedlachse oefenmeester van de lagere seniorenteams haalt zelfs zijn tuchtoefening van stal: spelers die tijdens het oefenpartijtje te veel tegentreffers toestaan, moeten voor straf een reeks push ups doen. Ludieke ‘kadaverdiscipline’ die in Vlierden al lang en breed is ingeburgerd.