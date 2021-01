Sportpark Brandevoort wil nog groener en betrokkener bij de wijk zijn in de toekomst

Quote Zie het als het opschudden van een kussen, we gaan de boel hopelijk weer opfrissen Harry Elzendoorn, Voorzitter SV Brandevoort

Waar bij veel sportparken het beheer in handen is van de betreffende sportverenigingen, wordt het complex in Brandevoort al vanaf het eerste moment (2008) gerund door Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort. Grootverbruiker voetbalvereniging Brandevoort huurt zijn ruimtes en de velden van de stichting. Om te zorgen dat ook in de toekomst de hele wijk gebruik kan blijven maken van de faciliteiten - de hoofddoelstelling - gaan de stichting en de voetbalclub nauwer samenwerken. Hiervoor is er een nieuw bestuur en een nieuwe naam: Stichting Sportpark Brandevoort.

Gebrek aan menskracht

,,Ruim tien jaar lang heeft het goed gefunctioneerd, maar soms vroegen we ons ook wel eens af waarom we op zo'n prachtig sportpark sommige dingen niet voor elkaar kregen. Dan zie je dat het oorzaken zijn die heel begrijpelijk en verdedigbaar zijn, zoals het gebrek aan menskracht bijvoorbeeld", licht Harry Elzendoorn namens de vernieuwde stichting toe. Elzendoorn is tevens voorzitter van de voetbalvereniging, grootverbruiker van het sportpark.

Anderhalf jaar geleden werd er gestart met de gesprekken om de stichting nieuw elan te geven. Nu is het dan zover. ,,Zie het als het opschudden van een kussen, we gaan de boel hopelijk weer opfrissen. In de stichting zitten nu zeven mensen , zodat we met een goede portefeuilleverdeling in staat zijn om zaken aan te pakken die ervoor zorgen dat het sportpark klaar is voor de toekomst.”

Stille uren

,,Zo gaan we onder meer kijken of er op de 'stille uren’ (de uren dat bijvoorbeeld de voetbalclub geen gebruik maakt van de velden, red.) partijen zijn die het sportpark kunnen en willen gebruiken. Maar ook zijn er commerciële ruimtes. Er zit al een fysiotherapeut, maar mogelijk zijn er ook anderen die richting het sportpark willen komen. Partijen die passen in het maatschappelijke plaatje en van toegevoegde waarde zijn om het sportpark die sociale functie te geven die we zo graag willen", legt Elzendoorn uit.

Onder normale omstandigheden, zonder corona, komen er wekelijks zo'n tweeduizend mensen op het sportpark. Met de nieuwe weg die wordt ingeslagen door de vernieuwde stichting hoopt men dat dit aantal in de toekomst toe gaat nemen.