Sportplan Mierlo-Hout oogst lof

HELMOND - Sportwethouder Frans Stienen van Helmond is enthousiast over de plannen van verschillende initiatiefnemers om samen één sportcampus in Mierlo-Hout te realiseren. ,,Gezamenlijk optreden is verstandig", zegt Stienen.

Het plan van Mierlo-Hout om in 2021 een nieuwe sportcampus te bouwen, kan op de goedkeuring van wethouder Frans Stienen rekenen. ,,Al is de bouw van een zweminstructiebad wellicht wat ambitieus", zegt hij met het oog op de ontwikkeling van De Braak, waar in 2021 een nieuw zwembad moet zijn ondergebracht. ,,Maar dat de voetbalvereniging, de volleybalclub en de scholen samen zijn opgetrokken, lijkt me verstandig. Het is ook goed voor de wijk."

Geldpotjes

Door de connectie van verschillende partijen kan er bovendien ook aanspraak worden gemaakt op meerdere geldpotjes. Hoeveel miljoen de campus precies moet gaan kosten, staat nog in de sterren geschreven. ,,Maar dat je het met een paar ton niet redt, lijkt me duidelijk", zegt Stienen. ,,Dát deze geldvraag er zou komen, was de gemeenteraad natuurlijk ook helder. Sportpark Molenven in Stiphout en Mierlo-Hout zouden nog aan de beurt komen om toekomstbestendig te worden gemaakt."

Stienen spoorde 'Mierlo-Hout' aan om samen tot een visie te komen, in plaats van drie verschillende projecten te presenteren. ,,Iets soortgelijks gebeurt er nu ook in Stiphout. Ik verwacht dat daar over een aantal maanden ook een mooi plan ligt." Voetbalclub Stiphout Vooruit, de Helmondse Atletiek Club (HAC) en Atletiek Helmond (AtH) zijn actief op dat sportpark.

Andere gebruikers zijn Postduivenvereniging Stiphout, het Sint-Antoniusgilde en een hondenbrigade van de politie. Er wordt onder meer gesproken over een gezamenlijke kantine, gedeelde kleedkamers en algeheel gebruik van terrein en materialen.