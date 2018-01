Sportschool van Team Holzken in Helmond wil uitbreiden

HELMOND - De sportschool van Sjef Weber (55) is zo succesvol dat hij op termijn 'nee' moet gaan verkopen aan geïnteresseerde kinderen. En dus wil hij uitbreiden. We namen een kijkje in de befaamde 'gym' van Team Holzken.

Een doordeweekse avond aan de Icarusstraat, nummertje 35. Zevenvoudig wereldkampioen Nieky Holzken staat koffie te tappen voor wat ouders. Even verderop: de kinderen. De training is net begonnen. Wanneer de deur naar de zaal openvliegt, dan hoor je het gezoem van de springtouwen. ,,Mijn tweede huis, dit", zegt Sjef Weber, trainer van Nieky en eigenaar van de sportschool. Het ruikt er naar Dettol en zweet. Zoals het hoort. ,,Ik hoef geen spiksplinternieuwe zaal, ik kom hier al meer dan veertig jaar."

Weber wil graag wat extra vierkante meters aan zijn tweede huis toevoegen. Daarover wil hij snel in gesprek met de gemeente. Er is eigenlijk nu al te weinig ruimte voor de tweehonderd leden. ,,En over een jaar of twee, drie moet ik echt 'nee' gaan verkopen aan kinderen die hier willen komen sporten. Dat zou heel erg zijn. Kijk, ik krijg ze nu achter die computer vandaan en op straat trappen ze ook geen rotzooi", vertelt Weber, die zelf geen obstakels ziet voor de expansie. Het pand is van hem en dat geldt ook de lap grond die ernaast ligt. Maar goed, de buurt zal er misschien ook wel wat vinden.

Quote Ik krijg ze nu achter die computer vandaan en op straat trappen ze ook geen rotzooi. Sjef Weber

First things first, weet Weber. Eerst wacht komend weekeinde nog een boksgala in de sportschool van Team Holzken. Op zaterdag staan er acht profpartijen op het programma, op zondag is het de beurt aan de junioren. Nieky stapt ook in de ring en treft de beste bokser uit de Oekraïne. ,,En dat is een groot land, dus dat wil wel wat zeggen. Sowieso wil ik geen pannenkoeken op het programma hebben staan. Daar heeft niemand wat aan", legt Weber uit. ,,Als je tegenover zo'n frikandel staat die er niks van kan, dan heb je alleen maar iets te verliezen."

Geraldo

Weber heeft een fantastisch vechtsport-vocabulaire. En zijn contacten in het wereldje zijn al net zo goed. Er komt nogal wat bij kijken om een gala te organiseren. Zijn telefoon blijft maar gaan. Dan is het weer de bond, een andere keer heeft een buitenlandse bokser weer vragen. ,,Ja, het is echt druk. Maar weet je wat ik het mooiste vind? Dat het gala híer is. Dat Nieky op deze plek prachtige partijen heeft gevochten. Het is echt mijn droom om straks de sportschool over te doen aan Nieky. En misschien geeft hij dan ooit weer het stokje door aan mijn kleinzoon Geraldo."

Quote Wie wil er nu geen les van Nieky Holzken? Sjef Weber

De nu 34-jarige Holzken wil waarschijnlijk nog een jaar of 'vijf à zeven' door op het canvas. Tegen die tijd is het ledenaantal minstens verdubbeld, weet Weber. ,,En dan krijg je weer een nieuwe groep kinderen, hoor. Want wie wil er nu geen les van Nieky?", vraagt Weber, die het antwoord niet afwacht. ,,Je moet het je zo voorstellen: als ik even groot ben als Ajax, dan is Nieky even groot als Real Madrid. We hebben echt een hele mooie toekomst voor de boeg."