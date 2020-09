Sprookje ‘Blauwbaard’ inspireert saxofonist Yuri Honing: zondag optreden in Helmond

Ook in tweede helft theatersei­zoen maximaal 90 mensen in zaal Speelhuis

22 september HELMOND - Theater Speelhuis in Helmond zal ook in de tweede helft van het seizoen maximaal 90 mensen toelaten in de grote zaal in plaats van 420. ,,Het besluit zou voor 1 oktober worden genomen. Nu is al duidelijk dat we op deze voet verder gaan", zegt directeur Jochem Otten.