Spurriezeier Jo Adriaans overleden: ‘Een deel van de historie van Stiphout is weg’

‘Het voelt onwerkelijk’, schrijft het bestuur van de Spurriezeiers op de eigen website. Adriaans was een gewaardeerd lid van de Stiphoutse carnavalsclub. Hij was prins van de Spurriezeiers in 1968 en 1969. Daarnaast was hij jarenlang ceremoniemeester in de hoedanigheid van Jo de Ratelaar. De laatste 25 jaar was hij steevast te vinden bij de oud-prinsen.