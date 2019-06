Stad wordt groener, parkeren in centrum Helmond duurder

Meeuwis & co.: een perfect geoliede machine

0:08 RECENSIE Optredens in Parijs, Londen, Dubai en onlangs zelfs aan de andere kant van de aardbol, in Sydney; allemaal hartstikke mooi, maar niets gaat natuurlijk boven het thuishonk. Het Philips Stadion in Eindhoven dus, dat steevast elke avond is uitverkocht voor ‘Groots met een zachte G’. Dit jaar wordt de twee miljoenste bezoeker verwacht en dat zegt alles.