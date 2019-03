Stadhuisplan drijft wig in Helmond

Twee kampen die elkaar maar niet begrepen, en die niet nader tot elkaar kwamen. Dat kenmerkte het uren durende debat in de raadszaal. De gang van zaken kon in feite worden samengevat in de vraag aan wethouder Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) waarom in dit dossier wordt afgeweken van de afgesproken werkwijze en in Van Dijks antwoord: „Dat is de keuze die wij hebben gemaakt.”