Stadsappartementen in Helmond in de verkoop: geprijsd tussen de drie en zeven ton

Goeikes buitenexpo­si­tie met mensen uit verre landen in een Helmonds landschap

9:25 HELMOND - Thu Zar, Aleif, Major, Amir, Lorens en Lucia dragen kleding uit hun moederland. Ze staan bij een park, speeltuin of kanaal in Helmond. Op drie meter hoge doeken zijn de foto’s die Monique Hoffman van hen maakte te bewonderen in de kasteeltuin in Helmond.