Stadsbestuur Helmond: ‘Afstoten Boscotondo echt beste’

Het stadsbestuur presenteerde begin dit jaar het plan om alle gemeentelijke diensten samen te brengen in een nieuw, toekomstbestendig gebouw op de locatie van het Stadskantoor. Aan de politiek werd toen direct gevraagd of Boscotondo verkocht zou kunnen worden. Er was namelijk concrete belangstelling. De coalitie was vóór; een raadsmeerderheid dus. Maar de hele oppositie was tegen. Om meer draagvlak te krijgen, besloot wethouder Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) een pas op de plaats te maken.