Stadspenning Helmond voor Joost Verspaget

Actie in Helmond en De Peel om vacatures te vervullen

7:10 HELMOND - Er staan ruim 2400 vacatures open in Helmond en De Peel. Er is ook een grote groep werkzoekenden. Dat is gek, daar gaat iets niet goed. Bedrijven, onderwijs en gemeente zijn zich daar van bewust. Er wordt al het nodige aan gedaan, maar dat dat moet nog beter. Daarom komt er een plan van aanpak en wordt de gemeenteraad gevraagd om hiervoor 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.