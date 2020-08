Stadstoilet Rosegarden in Helmond sluit de deuren alweer na ruim half jaar

HELMOND - Het openbare stadstoilet in het centrum van Helmond is weer gesloten. Uitbaatster Isabella van Meurs kreeg de zaak niet rendabel, mede met dank aan corona.

Afgelopen februari nam Van Meurs het stadstoilet over van Geraldine Setz, die The Rosegarden ruim veertien jaar had gerund. Met moeite kreeg zij een opvolger gevonden in de persoon van Van Meurs.

Volledig scherm Geraldine Setz, de vorige uitbaatster van The Rosegarden in Helmond. © FotoMeulenhof Niet lang na de heropening sloeg het coronavirus toe, waardoor het aantal bezoekers van het Helmondse winkelgebied drastisch terugliep. De openbare wc aan de Veestraat merkte dat in de omzet. Deze maand sloten de deuren weer.

Gesprekken over nieuwe overname

Van Meurs had de zaak van Setz overgenomen met het idee om na een half jaar te beslissen of de zaak rendabel bleek. Vanwege de tegenvallende inkomsten, durft ze een vervolg niet aan. Centrummanager Linda Haverkamp laat weten dat er gesprekken lopen met geïnteresseerde partijen die The Rosegarden mogelijk over gaan nemen.

Het stadstoilet was jarenlang een begrip in Helmond. Oprichtster Setz haalde er meermaals de landelijke pers mee. The Rosegarden was beroemd vanwege de luxueuze en sfeervolle inrichting, inclusief piano, sierhaard en altijd een schaal snoepjes voor kinderen in de wachtkamer.