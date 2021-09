Stadstuin Helmond is veel meer dan alleen tuin: ‘Niet iedereen heeft geld om groenten te kopen’

De 48-jarige Van de Rijt begon een paar jaar geleden met de Stadstuin. ,,Ik wilde altijd al een grote tuin hebben. Ik heb een tijdje in de zorg gewerkt en ik merkte dat er mensen waren die niet genoeg geld hadden om groenten te kopen. Ik wil ervoor zorgen dat mensen op een betaalbare manier aan gezonde groenten kunnen komen.”

Haar opleidingen aan de landbouwschool en later in de veehouderij zorgden voor een goede basis op het gebied van akkerbouw. In samenwerking met Wageningen University & Research en de stichtingen De Oerakker en Zaadgoed doet de Stadstuin onderzoek naar zogeheten erfgoedzaden. Achter in de tuin is een aparte akker ingericht voor de teelt van deze zaden. ,,Al deze oude rassen komen van voor 1950”, weet Van de Rijt. Het doel van het project is het opnieuw op het veld brengen van deze oude rassen.

Culinair Koken

Ondertussen kruipt kip Suske bij de Bredase vrijwilligster Denice Verkooijen (20) op schoot. Op het erf lopen kippen en eenden samen met huiskat Bobby vrij rond. Af en toe komen ze even wat liefde halen bij de bezoekers en vrijwilligers. ,,Dat doet ‘ie wel vaker”, zegt ze met een lach, terwijl Suske langzaam naar haar schouder verplaatst. Verkooijen begon bij de Stadstuin als stagiaire en is na haar opleiding blijven hangen. Naast een onderzoekende rol vervult de tuin ook een maatschappelijke rol. ,,We draaien hier voor een belangrijk deel vanwege onze vrijwilligers en stagiaires”, zegt voorzitter Jack Kloft (69). Teun Senders (17) uit Helmond is ook één van deze vrijwilligers. ,,Ik zorg vooral voor de video’s op het YouTube-kanaal van de Stadstuin. Daar zetten we bijvoorbeeld filmpjes op met recepten voor gezonde gerechten en de activiteiten die we doen.”

En dat zijn er een paar, die activiteiten. Iedere dinsdagochtend is er een gastvrouw aanwezig die bezoekers voorziet van koffie of thee en wat lekkers dat gemaakt is met ingrediënten uit eigen tuin. Op donderdagen kunnen bezoekers zich inschrijven voor Culinair Koken. ,,Hiervoor bedenk ik zelf de recepten”, begint Van de Rijt. ,,Vaak zijn het rare combinaties waar je niet snel op zou komen. Het doel is om mensen met elkaar te verbinden, en ze kennis te laten maken met verschillende soorten gerechten.’’

Regenboogtuin

De Stadstuin is trots op zijn zogeheten Regenboogtuin. ,,Daarmee willen we zeggen dat iedereen welkom is. We willen niemand uitsluiten, bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen met een lager inkomen ook mee kunnen doen met onze activiteiten”, zegt Van de Rijt. ,,Ons motto is dat iedereen gezond, lekker en betaalbaar moet kunnen eten”, voegt Kloft toe.

Daarnaast vindt het tweetal het van belang om hun kennis over land- en akkerbouw te delen met anderen. ,,Allereerst omdat de kennis anders uiteindelijk verloren gaat, maar ook omdat wij vinden dat deze manier van teelt goed is voor het lichaam. We gebruiken geen dingen van buitenaf op onze akker en bewerken de grond niet met machines”, aldus Van de Rijt.

De officiële opening was vorige week pas, maar de tuin is al vanaf begin dit jaar in Brouwhuis. ,,Het wordt steeds drukker. De ene dag hebben we tien bezoekers en de andere dag dertig”, zegt Kloft. ,,De een komt een paar eitjes halen, de ander loopt weg met een volle tas groenten en we hebben veel mensen die vragen stellen of gewoon een praatje maken. Mensen zien wat we hier doen. Dat vind ik veel waard.”