Stadstuin Helmond kan op nieuwe locatie zeker tien jaar vooruit

Corona-testloca­ties in Zuid­oost-Bra­bant bomvol door grote drukte in laborato­ria

9 september Het is razend druk bij de drie corona-teststraten in Zuidoost-Brabant. Vanwege die drukte wijken verschillende inwoners van de regio uit naar testlocaties elders in het land. De GGD stelt dat er komend weekend weer meer mogelijkheden zijn bij de teststraten in Eindhoven, Helmond en Eersel.