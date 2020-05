Stadsverwarming in Helmond gaat niet op houtstook draaien

Energieleverancier Ennatuurlijk wil al jaren zijn warmtekrachtcentrale in Brouwhuis ombouwen van gas- naar biomassacentrale. Dat is volgens Ennatuurlijk een duurzamere manier om woningen en bedrijven in Brouwhuis, Rijpelberg en een deel van Helmond-Oost te verwarmen. Bovendien past dit in het landelijke streven om op termijn de samenleving aardgasvrij te maken.

Tegen dit plan kwam de wijkraad van Brouwhuis in 2019 in verzet. De wijkraad vreesde stankoverlast en luchtvervuiling. De gemeente Helmond ziet het plan voor stoken van biomassa (in de praktijk meestal hout) nu ook niet meer zitten. Het huidige gemeentebestuur hecht zeer aan groene, schone oplossingen.

Aardwarmte viel al eerder af

Eerder viel al de mogelijkheid om aardwarmte te gebruiken af, omdat er in de omgeving geen geschikte bron is. Nu moet Ennatuurlijk samen met de gemeente en de provincie op zoek naar een alternatief. Dat wordt nog lastig, schetst de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

Gas en hout leveren snel veel hitte op, alternatieve bronnen veel minder. Daardoor is de kans groot, dat alle woningen die zijn aangesloten op het netwerk van Ennatuurlijk in de toekomst extra geïsoleerd moeten worden. In de zomer verwacht de gemeente Helmond zicht te hebben op een mogelijke oplossing.