Stadswacht Helmond weer in opspraak na ‘ongewenst gedrag’

Helmonds Daupfeest: ‘Iedereen wil hier bij zijn’

27 februari HELMOND - Het carnaval in Helmond is gisterenavond officieus geopend. Tijdens het jaarlijks Daupfeest werden liefst twintig prinsen ‘gedopt’. Het was alweer het tiende jaar op rij dat de Mierlo-Houtse carnavalsvereniging ‘De Kluppels’ dit evenement hield.