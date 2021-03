Stadswacht in Helmond brengt baas niet op de hoogte van porno-appje: 'Maar zijn ontslag is onterecht’

De gemeente Helmond heeft te voortvarend gehandeld toen het in mei 2019 een coördinator van de stadswacht ontsloeg, zo heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. De beëindiging van het dienstverband vond plaats in een periode waarin het ontzettend onrustig was binnen de organisatie van gezagsdragers. In 2018 en 2019 werden er in totaal zeven mensen ontslagen.