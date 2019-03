Stadswacht in Helmond gaat zich aan snelheid houden

Ambtenaren die te hard rijden in een gemeentelijk voertuig? Als het goed is, komt dat straks niet meer voor. Wethouder Antoinette Maas maakte gisterochtend die afspraak met de Helmondse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. ,,Mensen die veel te snel rijden, dat is bij mensen ergernis nummer één”, zei Maas. Zij wil dat stadswachten en ander gemeentepersoneel het goede voorbeeld gaan geven. En dan vooral op wegen waar er maximaal dertig of vijftig kilometer per uur mag worden gereden. ,,In wijken waar je maximaal dertig kilometer per uur mag rijden, staat de veiligheid van kinderen voorop.”