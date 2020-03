Stagiair(e)s in mbo en hbo mogen thuis blijven, als hun veiligheid in gevaar komt

Het ROC Ter AA, Summa College en Fontys Hogescholen gaan daar ruimhartig mee om. „Ons standpunt is dat studenten hun stage tijdelijk mogen onderbreken als zij zich niet veilig voelen”, zegt een woordvoerster van ROC Ter AA in Helmond. „Zij kunnen daarover contact opnemen met hun studiebegeleider.” Eerder heeft de school al stagiair(e)s in het buitenland geholpen om terug te keren.

Veel leerlingen van het ROC lopen een of meerdere dagen per week stage in winkels. Dat geldt ook voor studenten van het Summa College in Eindhoven. Deze scholengroep hanteert dezelfde richtlijn: als het kan, mag de stage doorgaan, als het gevaarlijk wordt, mag de student tijdelijk stoppen. Een eventuele leerachterstand kan later worden ingehaald.