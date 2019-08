Stankbron Den Ouden in Helmond belooft beterschap

HELMOND - Mestverwerker Den Ouden in Helmond kan en wil ervoor zorgen dat de stankoverlast in de wijk Brouwhuis snel vermindert. Dat zegt directeur Jeroen den Ouden. Dinsdag en woensdag regende het weer klachten over zijn bedrijf.