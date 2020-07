Start aanleg (snel)fietsbrug bij Vlisco in Helmond

Die snelle verbinding laat door allerlei tegenslagen al lang op zich wachten. Knelpunten zijn er nog een handvol – in Nuenen en Geldrop-Mierlo - die binnen een jaar opgelost zouden moeten zijn. Althans wethouder Antoinette Maas gaat ervan uit dat eind volgend jaar alles klaar is. Fietsbrug ‘de Zwaaikom’ is het sluitstuk van de 13,7 kilometer lange route in Helmond en komt pal ten noorden van de spoorlijn over het verbrede stuk kanaal (vandaar de naam) te liggen. Medio oktober 2021 zou die in gebruik genomen moeten worden.