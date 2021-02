Statafel in de tuin, kratje bier bij de bouw: carnavalsvierders maken er het beste van

Kleine brand in afzuigin­stal­la­tie van bedrijf in Helmond

10 februari HELMOND - In een bedrijf aan de Gerstdijk in Helmond woedde woensdagmiddag een kleine brand. In het bedrijf worden groentes verwerkt. De brand zat in de afzuiginstallatie en zorgde voor veel rook in het pand. De schade valt mee.