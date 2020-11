Stedenbouwkundige Marijke Gosling gunt iedereen een boom om onder te zitten, maar soms kan dat niet

,,Het werk van een stedenbouwkundige is heel veelzijdig. De laatste decennia heb ik me vooral bezig gehouden met het mede ontwikkelen van Dierdonk en Brandevoort. Neem zo’n wijk als Dierdonk. Voordat die er was, bleek uit onderzoek dat de gegoede burgerij met een dik inkomen van Helmond naar de omliggende dorpen trok. Wij wilden die mensen terughalen, want ook die heb je in een stad nodig.”