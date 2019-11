Steeds meer mensen snuffelen naar kerstspullen in de kringloopwinkel

HELMOND - In de maand november begint in de reguliere winkels de kerstsfeer al op te komen. Dan zijn ze er in de kringloopwinkels ook klaar voor. Want die proberen ook hun graantje mee te pikken in de verkoop van kerstballen, -bomen, -stallen, verlichting, knuffels en kleedjes.

Niet alleen mensen met een smalle beurs, ook die wat meer te besteden hebben, vinden de weg naar de tweedehands kerstspullen.

Nog te vroeg

Bij Terre des Hommes, de kringloopwinkel in het centrum van Helmond, vind je die waar nog niet in de winkel zelf, al hebben ze alles wel op voorraad. ,,Omdat het nog te vroeg is”, zegt Corry Aelbers, vrijwilliger van Terre des Hommes. Maar er is wel veel vraag naar, zegt Aelbers. ,,Als wij de kerstspullen op zondag in de winkel zouden plaatsen, staan de mensen maandagmiddag al buiten te wachten.”

Bij Stichting Kringloopwinkel Helmond aan de Noorddijk gaan de pieken en kerstfiguren al sinds oktober over de toonbank. Daar hebben ze drie volle marktkramen in de winkel staan. ,,We hebben vorig jaar gemerkt dat winkels steeds eerder kerstspullen verkopen. Wij willen met de winkels meedoen”, vertelt bedrijfsleidster Heidi de Greef. Klanten snuffelen graag door de kramen, ook als de kerstman nog ver van ons land verwijderd is.

Veel meer spullen in één keer

Volledig scherm Kerstspullen zijn ook te koop bij kringloopwinkel Een Aarde in Asten. © FotoMeulenhof Bij Een Aarde in Asten zijn kerstinkopen een goedlopend onderdeel, voor uiteenlopende klanten. ,,Ik kan daar geen stempel op drukken. Er zullen misschien wel mensen tussen zitten die minder te besteden hebben, maar dat gevoel heb ik niet echt”, antwoordt Henriëtte Cortooms, bestuurslid van Een Aarde. De voornaamste reden dat mensen bij de kringloopwinkel shoppen ligt volgens haar wel aan de goedkope prijzen. Maar dat heeft verder niks te maken met of mensen veel of weinig te besteden hebben. ,,Omdat het goedkoper is dan bij andere winkels, kunnen ze gewoon veel meer spullen in één keer kopen.”

Spullen die niet meer verkrijgbaar zijn

Daar denkt Petra Hoeks, leidinggevende van Boelthiek in Gemert, net iets anders over. ,,Wij hebben spullen die niet meer in de winkel verkrijgbaar zijn. Het zijn echt kerstspullen van vroeger, zoals oude kerstengeltjes, oude kerstballen, aparte kerstversiering zoals sterren met verlichting erin en leuke schaaltjes met mini kerstballetjes.” Vooral dat lokt de mensen naar de kringloop, zegt zij. De oude spulletjes krijgen ze van mensen die bijvoorbeeld hun zolder uitruimen en oude kerstspullen tegenkomen. Maar ze krijgen deze ook van andere 2Switch filialen. De spullen zijn nog verpakt in dozen. 2Switch heeft op 16 november een kerstmarkt georganiseerd. Na deze kerstmarkt, zal Boelthiek vol met kerstspullen staan. En dan stromen klanten bij hen binnen. ,,Er komen allerlei soorten mensen. Van jong tot oud.”