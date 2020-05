Steeds minder klachten over groene scooters in Eindhoven, ook Helmond is positief

Een paar lolbroeken moeten er wat werk aan hebben gehad. Een felgroen scootertje van Go Sharing stond ineens op een wel erg bijzondere locatie geparkeerd: pal naast het kanaal in Helmond, op een plek die alleen per trap te bereiken is. En zo werden er de laatste tijd wel meer foto's van Go-scooters gedeeld op sociale media. Vaak geparkeerd op een atypische plaats: midden in de natuur, op een oversteekplaats of overdwars op een smal voetgangerspad.