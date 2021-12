Steeds vaker hooikorst in de winter? Onderzoekers speuren naar invloed klimaatverandering op niesseizoen

INGEZONDEN OPINIE Herstel van het hoogveen in De Peel in Deurne kan net als het herstel van de heide in andere delen van Brabant

Ruime podia, ook in landelijke media, voor Peel critici over het natuurherstel in de Deurnese Peel. Duidelijk is dat het leeft! Ik hoop met een verbindende nuancering tot meer begrip en net als bij de heide tot succesvol herstel.

24 december