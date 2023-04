Steekincident in woning in Helmond, bewoonster lichtgewond

Van Nistel­rooij heeft Luuk de Jong terug tegen FC Volendam en vertelt over zijn PS­V-middenveld: ‘Gewoon eerlijk zijn’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV heeft zondag in de wedstrijd tegen FC Volendam weer de beschikking over spits Luuk de Jong. De coach gaf aan dat hij getraind heeft en hersteld is, nadat De Jong vorige week tegen Excelsior uitviel. ,,We zitten momenteel in een goede serie en willen dat zondag doortrekken. Het Volendam dat wij zondag ontmoeten, is een heel ander Volendam dan aan het begin van dit seizoen.”