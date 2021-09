Steenbreek in Helmond: Stenen eruit, plantjes erin

HELMOND - ,,Als je dit voortuintje van nog geen drie bij drie meter hebt, nou dan hoef je hooguit vijf minuten per week onkruid te plukken. Daar heb je geen werk mee.” Ralf Fleuren, een toepasselijke naam, was zaterdag vrijwilliger bij de actie Operatie Steenbreek in Helmond.

Fleuren beziet het stukje voortuin bij het nieuwe huis aan de Zandstraat nog eens en zet er samen met dochter des huizes Isra gratis een aantal nieuwe plantjes in. Moeder Sana Benali maakt dankbaar gebruik van het aanbod om haar voortuintje van groen te voorzien. ,,Het is een leuke actie. Ik woon hier nou zes maanden en wist nog steeds niet wat ik met dat voortuintje wilde.”

Barbara Tetteroo van Operatie Steenbreek, een landelijke organisatie waar 160 gemeentes bij zijn aangesloten, legt uit: ,,Dit is een ludieke actie, bedoeld om het belang van groene tuinen uit te leggen. Hier kunnen we voorkómen dat er steen in de voortuin komt. De gemeente Helmond maakt zich hard om openbare ruimtes groen te maken. Als je weet dat veertig procent van alle grond in eigendom is van particulieren, dan begrijp je wel dat je mensen hard nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Met groen in de tuin lever je een grote bijdrage aan de sfeer in een buurt.”

,,Mijn buren hebben een tuin vol stenen. Afgelopen zomer heb ik ze laten voelen hoeveel koeler mijn tuin is door al dat groen", vertelt ze.

Ziet er doods uit

Even later komt uitvaartverzorger Frits Spierings aangelopen. Hij grenst met de achterkant van zijn pand aan de Zandstraat. ,,Dat zou ik aan de voorkant van mijn pand aan de Postelstraat ook wel willen, wat groen. Het ziet er nu allemaal zo doods (..) uit.”

De mannen van het groenbedrijf gaan meteen mee kijken en wippen er behendig een stuk of vijftien tegels uit. Het gele zand wordt verruild voor zwart en er komen snel diverse vaste plantjes en wat klimmers in.

Tetteroo geniet van deze spontane actie. ,,Kijk, dit is nou leuk! Zo moet je beginnen. Het gaat stap voor stap.”

Volledig scherm Enkele planten rijker terug naar huis. © Rene Manders / DCI Media

Als even later een medewerkster van de burendag komt kijken, blijkt dat de dames van elkaar niet wisten dat ze vandaag in dezelfde buurt actief zouden zijn. ,,Dan hadden we dus mooi samen kunnen doen. Ik heb kleurplaten en geen kinderen. Jullie hebben een springkussen,” concludeert ze. Een gemiste kans…

Van de 62 aanmeldingen in vijf wijken van Helmond zijn er veertien afkomstig van Helmond Oost. In de Hortensialaan staan Isabella de Bok van Steenbreek en enkele vrijwilligers van Groei en Bloei te wachten op hun clientèle. Met onder andere longkruid, anemoon, clematis en tijm.

Even later bezorgen ze Marc van Dongen een aantal mooie plantjes. ,,Ik vind het een prima actie. Het is leuk om te doen nu de kinderen bij mij zijn. Toen ik hier kwam wonen, was de hele voortuin steen. Ik heb er al flink wat stenen uitgehaald en planten gezet. Maar ik kan niet alles tegelijk natuurlijk,” zegt hij.

Frank Haans daarentegen heeft al een voor- en achtertuin vol groen maar het kan hem niet genoeg zijn. ,,Ik had nog wat stenen over en ben al blij dat ik ze hier kan inleveren,” zegt hij nog nahijgend van de tocht met zijn zware kruiwagen. ,,Het is een tóp idee. Bij de stort moet ik ervoor betalen, hier krijg ik er nog plantjes bij.”