Stef Bos wilde voor nieuw tv-programma maar één plek: Het Speelhuis in Helmond

„We zochten een plek met een goede architectonische uitstraling”, vertelt de zanger waarom hij voor het theater in Helmond koos. „Het oude Speelhuis was een rare betonnen constructie waar ze een circustent in hadden geverfd, hoewel het er door het publiek toch altijd heel fijn spelen was. Maar dat het theater door het toeval dat het is afgebrand in die kerk is beland, dat vind ik te gek. In die nieuwe setting waren we meteen helemaal verkocht. En de akoestiek is geweldig. Het Speelhuis staat voor mij in de top 10 van Nederlandse zalen.”