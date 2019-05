Stekker uit AutoMaatje in Helmond

AutoMaatje is een initiatief van de ANWB en wordt in Helmond ook gedragen door de KBO, welzijnsorganisatie LEVgroep en de gemeente. De stad was in het najaar van 2017 de eerste Brabantse plaats die ermee startte. De service is bedoeld voor mensen die eenzaam zijn of slecht ter been en die weinig geld hebben. Zij kunnen zich voor een vast bedrag van dertig cent per kilometer laten vervoeren door een vrijwilliger.