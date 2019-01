Stel uit Helmond onderwerp van hennep-rel

HELMOND - Was het wiet om te roken of hennep voor zaadjes? Anderhalf jaar na een inval in zijn natuurwinkel dreigt er voor een Helmonder en zijn vrouw nog altijd een rechtszaak.

Vier dagen zaten hij (43) en zijn vrouw (39) in de cel. En de Helmonder had de politie nog wel gewaarschuwd voordat ze alles uit hun natuurwinkel meenamen. Hij had overal de juiste documenten voor. "Dat hadden ze moeten onderzoeken voordat ze alles als een razende in hun politiebusje gooiden", zegt hun advocaat deze week tijdens de rechtszitting.

Die inval was al anderhalf jaar geleden, op 21 april 2017. Aanleiding waren pakketten uit Spanje die bij de douane waren onderschept. In die pakketten, op weg naar Helmond, zaten verschillende samples van hennepsoorten. In totaal ging het om 9,9 kilo. Bij de inval wordt nog eens 42,16 kilo hennep aangetroffen. Ook aanwezig: een stroomstootwapen.

Legaal

Over dat laatste is weinig discussie of het verboden is, over de hennep des te meer. Volgens het Helmondse stel ging het om legále hennep, bepleitte hun advocaat tijdens de zogeheten pro forma-zitting. Dat is een voorbereidende zitting waarbij de advocaat een verzoek kan doen voor extra onderzoek voordat de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld. Zo'n verzoek was er: laat het NFI de in beslag genomen hennep analyseren.

Destijds was alleen de hoeveelheid THC in de hennep gemeten. Wat bleek? Het stofje waarvan je stoned wordt, was nauwelijks aanwezig. "Het materiaal was ook niet bedoeld om te roken, maar voor het gebruik van de zaden. Die worden verkocht voor consumptie", aldus advocaat Smeets. "Als dat bij het NFI wordt onderzocht, zal duidelijk worden dat het gaat om legale henneprassen, die volgens Europese regels niet verboden zijn."

Justitie kijkt heel anders naar de zaak. Volgens de aanklager is het THC-gehalte van de hennep niet relevant. Om welke hennepsoort het gaat, evenmin. "Hennepzaden zijn legaal, dat klopt. Maar we hebben plánten aangetroffen. In Nederland geldt een opiumwet die zegt dat het strafbaar is hennep in te voeren en te hebben."