Sterrenkok De Rozario en horecabaas Blenckers verkopen samen kerstbomen, net als vroeger

,,We waren twintig en woonden in een appartement op de Steenweg. Het leek ons wel grappig om kerstbomen te verkopen. Leuk winkeltje erbij met warme chocolademelk en zo. We hadden zoveel kerstbomen besteld dat we niet alleen ons achterplaatsje maar ook de daken eromheen vol moesten zetten. Honderden kerstbomen hebben we verkocht”, haalt Blenckers de herinnering terug.