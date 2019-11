Steun voor noodlijdende voetbalclubs in Helmond

Cameahwait wil ook in Helmond het ‘sprookje’ van Columbus doorprik­ken

4 november HELMOND - Tot een paar jaar geleden gebruikte hij de roepnaam Gino. Sindsdien gaat hij door het leven als Cameahwait, ‘hij die niet loopt’ in de taal van de Shoshone, een inheems volk uit Noord-Amerika. Daar liggen de roots van de 43-jarige inwoner van Culemborg. Sinds begin dit jaar geeft hij lezingen over het lot van de Amerikaanse ‘indianen’, die anno 2019 nog altijd worden onderdrukt. Vrijdag is Cameahwait voor een lezing in het Annatheater in Helmond.