Steun voor onderzoek vee en corona; ‘maar geen voorbarige conclusies’

‘Sorry dat ik tien keer naar 112 belde!’, meisje (11) uit Helmond maakt excuses aan politie met tekening

1 mei HELMOND - Een 11-jarig meisje heeft afgelopen week tien keer naar de politie gebeld waarbij zij vertelde dat er een aanrijding tussen een auto en een scooter was geweest in Helmond. Agenten troffen niets aan op de locatie, maar kwamen erachter dat het meisje uit verveling had gebeld.