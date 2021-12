Steunpunt gaat ouders in Helmond en de Peel helpen met vragen over onderwijs

Ouders kunnen daar informatie vinden over onderwijs, opvoeden en ontwikkeling. „We merken dat ouders vaak niet goed de weg weten als ze daar vragen over hebben,” zegt Jolyne Beaumont die nauw betrokken is bij de lancering.

Quote Meertalige gezinnen weten niet altijd hoe het Nederland­se schoolsys­teem in elkaar zit Inge Jeurissen, Primair onderwijs

Beaumont doet dat als lid van de medezeggenschapsraad van de in de SWV samenwerkende 22 aangesloten schoolbesturen uit het primair onderwijs. Ouders en personeelsleden zijn erin vertegenwoordigd. „Ze weten soms ook niet goed wat rechten en plichten van de school zijn of hoe ze het beste een gesprek kunnen aangaan.”

Zelf verantwoordelijk

De website neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen. Die blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen informatie en de behandeling van klachten. Het steunpunt biedt wel uitleg over welke stappen ouders bijvoorbeeld kunnen zetten of bij welke instanties ze terecht kunnen.

De site vormt een onderdeel van de verbetermaatregelen die onderwijsminister Arie Slob vorig jaar november aankondigde voor passend onderwijs. Het platform is verdeeld in vier categorieën: kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de stap naar het voortgezet onderwijs.

Nieuwsrubriek met wetenswaardigheden

Op de website komt een nieuwsrubriek met wetenswaardigheden. In de agenda vinden ouders activiteiten in de regio rond opvoeding of onderwijs. De informatie is ook beschikbaar in andere talen. „Voor meertalige gezinnen kunnen de taalbarrière en het feit dat zij niet altijd weten hoe het Nederlandse schoolsysteem in elkaar zit, onduidelijkheden geven”, zegt Inge Jeurissen, tevens van de medezeggenschapsraad.

De site richt zich zowel op ouders als op jeugdigen en is samen met hen ingericht. Gemeenten binnen het samenwerkingsverband hebben informatie aangeleverd. In de toekomst kunnen ook de Centra voor Jeugd en Gezin en de GGD's veel voorkomende vragen en activiteiten delen via het Oudersteunpunt. Er komen ook filmpjes waarin ouders en kinderen hun ervaringen met passend onderwijs delen.