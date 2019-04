Stichting Lucas Gassel in Helmond zoekt miljoen euro

Topacteurs staan in de rij voor succes­schrij­ver Rik van den Bos

15 april EINDHOVEN - Rik van den Bos, getogen in Oirschot, is misschien wel de meest gevierde toneelschrijver van Nederland. Zijn stuk 'In Vrede' is vrijdag 19 april te zien in het Speelhuis in Helmond.