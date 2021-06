Stilstand en beweging in kunstarchieven in De Cacaofabriek in Helmond

RecensieHELMOND - Van subtiele licht- en schaduwprojecties tot aan een groot, hangend bureau midden in de ruimte; de expo ‘Tentoonstelling in Talloze Aktes’ is er één van grote contrasten en kleine overlappingen. In de Cacaofabriek in Helmond brengen vier kunstenaars hun fascinatie voor archiveren, theater en beeldende kunst tot leven. Hoe verschillend hun aanpak ook is, het past wél en gaat perfect samen met de industriële uitstraling van de Cacaofabriek.