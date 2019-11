Stilte na racistisch incident bij vv Mariahout: amateurclubs en KNVB worstelen

Pizzabezor­ger schittert plots in stadsonder­zoek

0:25 HELMOND - Pizzabezorger Morad had niet kunnen bevroeden dat hij een ovationeel applaus zou krijgen van ruim honderd theaterbezoekers, toen hij van zijn baas de opdracht kreeg om een pizza funghi te bezorgen op het adres Speelhuisplein 2 in Helmond. Maar de koerier van pizzeria Istanbul is tot zijn verrassing plots een figurant in de voorstelling Dit is Helmond.