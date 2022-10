Stiphout trapt zich weer in het zweet en helpt zo de voetbalclub met verduurzamen

Het was voor het bestuur van de organiserende stichting AW4D zoeken naar een alternatieve locatie, toen café-zaal ’t Aambeeld - door de stichting ook wel ‘ons wielerpaleis’ genoemd - in maart van het vorige jaar tegen de vlakte ging. Zalencentrum de Smed wordt het nieuwe onderkomen voor de editie van dit jaar.

In deze zaal klimmen zestien teams op de rollers op jacht naar de titel ‘sprintkeizer’. ,,Dat is een titel die er echt toe doet hier in Stiphout. Die wil je gewoon op je naam hebben staan”, zegt voorzitter Maarten Bloks.

Tegenpresentatie Stiphout Vooruit

Naast het sportieve aspect is het ook een gezellig samenkomen met wijkgenoten. Bij de vorige edities trok elke avond zo’n twee- tot vierhonderd toeschouwers. Die moedigen hun favoriete team aan of doen mee aan veilingen en loterijen.

Wielerdorp

Meerdaagse wielerevenementen zijn zeker niet nieuw in Stiphout. Vanaf 1959 vindt jaarlijks de wielerzesdaagse plaats. In 1975 is dat een vierdaagse geworden. De stichting AW4D werd in 2013 opgericht: ,,Daarmee proberen we nog meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren bij dit evenement. Daarnaast hebben we als doel om de Stiphoutse clubs en/of verenigingen te ondersteunen met de opbrengsten van dit evenement”, aldus Bloks.