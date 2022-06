Stiphout viert massaal mee met de fanfare: ‘We waren zo goed dat we zelfs een Nederlands kampioen waren’

STIPHOUT - De Stiphoutse fanfare De Vooruitgang bestond vorig jaar exact een eeuw. Gevierd kon dit door de pandemie niet worden. Afgelopen zaterdag haalden ze het in en genoot heel Stiphout van een dag die volledig in het teken stond van muziek.

Gebogen aan een tafel met een biertje in zijn hand zit Piet van Berkel (79) te genieten van de reünie van fanfare De Vooruitgang is de pastorietuin in Stiphout. Als jochie van amper tien jaar oud werd hij lid van de vereniging en tot twee jaar geleden bespeelde hij nog wekelijks de trompet tijdens repetities of optreden. ,,Het lukt me niet meer”, geeft Van Berkel bijna verontschuldigend aan als hem gevraagd wordt waarom hij het instrument niet meer bespeeld.

,,Inmiddels heb ik er vrede mee maar in de eerste maanden had ik het er best moeilijk mee.” Van Berkel is één van de coryfeeën die de fanfare rijk is en hij kent de vereniging als zijn broekzak. ,,Het is de allermooiste vereniging van Stiphout, het heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld.”

Quote We waren zo goed dat we zelfs een keer zijn gekroond tot Nederlands kampioen. Piet van Berkel (79), Voormalig trompettist fanfare De Vooruitgang

Volledig scherm ED20220615-0021-Stiphout-Festival om het 100 jarige bestaan van de fanfare te vieren in het dorp van de muziek. © Juan Vrijdag / DCI Media Niet veel later blikt hij met andere oudgedienden terug op de successen die De Vooruitgang in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw boekte. Van Berkel: ,,We waren zo goed dat we zelfs een keer zijn gekroond tot Nederlands kampioen.” Zelf speelde hij alleen maar trompet, ooit werd hem gevraagd om een ander blaasinstrument te spelen maar na een krappe vier weken hield hij daar weer mee op. ,,De trompet is en blijft het mooiste instrument wat er is.”

Met de reünie werd de feestdag officieel geopend. De fanfare pakte uit en vierde het eeuwfeest groot. In het centrum van Stiphout stonden enkele marktkraampjes maar het was muziek wat de klok sloeg in de Dorpsstraat. Op verschillende podia werden optredens gegeven. Zo ook op het plein voor de Trudokerk waar sambaband Brandeleros al vroeg in de middag zorgde voor een uitgelaten sfeer. ,,Dit is typisch Stiphout, het gezelligste dorp van Nederland”, zegt Yvonne Paulissen. Samen met haar ouders zit ze aan een tafeltje en geniet ze volop van de opbeurende muziek.

Iets verderop verzamelen veel ouders met kinderen zich bij een workshop hiphop. Waar presentator Niels eerst de kids warm maakt met stukjes van bekende rappers van deze tijd neemt hij daarna de ouders mee naar het New York van de jaren zeventig. ,,Ik vind het echt heel interessant, veel dacht ik al te weten maar het is mooi om nieuwe feitjes te horen” geeft Willem de Jager aan terwijl hij met zijn voet ritmisch mee tikt op de klanken van James Brown. ,,Het is echt een feest voor het dorp, dat was iedereen wel aan toe.”

Volledig scherm ED20220615-0021-Stiphout-Festival om het 100 jarige bestaan van de fanfare te vieren in het dorp van de muziek. © Juan Vrijdag / DCI Media