Stiphoutse jeugd fietst voor verduurzaming sportpark voetbalclub

Het is vlak voor aanvang van de festiviteit nog even penibel of alles door kan gaan, zo stelt voorzitter Maarten Bloks van stichting AW4D: „Het was nog allemaal onzeker of we wel ruimte genoeg hadden, omdat het hier gedeeltelijk bezet is. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en hebben we nu een prachtig nieuw onderkomen.” Het is voor het eerst dat de avondwielervierdaagse plaatsvindt in De Smed. Tot de vorige editie was ’t Aambeeld de vaste locatie van dit evenement.