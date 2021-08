Stiphoutse tandarts snapt discussie over schuur niet: ‘Geen monument? Ik moest 'm in originele staat herbouwen en kreeg 15.000 gulden’

Kort nieuws Op 24 plekken in Helmond ‘gluren bij de buren’

12 augustus Helmond - Zondag 5 september kunnen liefhebbers weer ongegeneerd ‘gluren bij de buren’ op minstens 24 plekken in Helmond. Bij mensen thuis, vanwege de coronamaatregelen wel overal buiten in de tuin, staat een bonte verzameling artiesten en muzikanten die rappen, dichten, theater brengen of muziek maken van gipsysound en new wave tot retropop en accordeonmuziek. Het landelijke fenomeen Gluren bij de buren heeft inmiddels in Helmond flinke voet aan de grond gekregen. Elke act treedt tussen 12 en 17 uur drie keer op en publiek is welkom voor een betaal-de-entree-die-je-missen-kunt, reserveren is niet nodig. Meer informatie op de site.