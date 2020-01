Stoppende stadstoilet-dame van Helmond luistert en zwijgt

Regiobrand­weer Eindhoven-Hel­mond rukt 106 keer uit in nieuwjaars­nacht

1 januari EINDHOVEN - De brandweer Zuidoost-Brabant is in de nieuwjaarsnacht 106 keer uitgerukt voor vooral kleine branden. Opvallend was volgens de brandweer zelf wel het aantal autobranden: 19 wagens gingen op 15 plekken in vlammen op. Onduidelijk is of in alle gevallen vuurwerk de oorzaak was.