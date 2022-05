‘Storm’ van LeineRoebana: ronddraaien tot een Griekse extase

HELMOND- Cirkels liggen aan de basis van de voorstelling ‘Storm’ van dansgezelschap LeineRoebana. Ze zijn herkenbaar in de bewegingen, maar zitten ook in de muziek die Calliope Tsoupaki schreef. Woensdag te zien in Helmond.

Griekenland, dat is het eerste waar je aan denkt bij het zien van dansvoorstelling Storm. De passen van de dansers, de manier waarop ze elkaar bij de schouders vasthouden. Ook in de muziek van Calliope Tsoupaki klinken echo’s door van Griekse tradities, gespeeld door drie muzikanten die nadrukkelijk op het toneel aanwezig zijn en opgenomen worden in de bewegingen van de dansers.

Quote De dansen zijn een beeld uit mijn herinne­ring Andrea Leine

„Ik heb in Griekenland dansen geleerd”, zegt Andrea Leine. „Na mijn dansopleiding ben ik daarheen gegaan. Ik heb er afgelegen dorpen bezocht, en werd daar door de bewoners uitgenodigd om mee te doen met hun dansen. Zo heb ik dansen op een nieuwe manier ontdekt. Ik heb er veel gedanst, jarenlang. Het heeft een plekje in mijn leven gekregen. Er zijn de dansen bij bruiloften, waarin de vrouw weggegeven wordt. Bij kerkelijke feesten dansen mensen van zonsondergang tot zonsopkomst.”

Volledig scherm Première 'Storm' van LeineRoebana in Chassé Theater. © Pix4Profs/René Schotanus

Verre echo

Maar Storm is inderdaad niet meer dan een verre echo van Griekse dansen, stelt Leine. „Wat je ziet is geen kopie van de dansen zelf, maar een beeld uit mijn herinnering, het gevoel dat ze bij me oproepen als ik eraan denk. Ik heb de cirkel, een van de figuren in Griekse dansen, als uitgangspunt genomen voor de bewegingen. Van de groep, maar ook van individuele dansers.”

Ze draaien om hun as, draaien om elkaar heen, laten armen en benen draaien, vaak in bewegingen die lastig uit te voeren zijn. Cirkels zijn zelfs terug te zien in kostuums. Een daarvan bestaat uit hoepels, een ander kan uitwaaieren.

Leine: „Het mooie van cirkels is dat iedereen er eigen associaties bij heeft. De dans is abstract, in de zin dat er geen verhaallijn in de voorstelling zit. Die openheid maakt het voor de mensen in de zaal mogelijk om zelf betekenis te geven aan wat ze zien. Ze maken er zelf een verhaal van.”

Bijzonder is dat de de muziek van Calliope Tsoupaki, geboren in Griekenland, live gespeeld wordt door drie muzikanten op klarinet, contrabas en theorbe (een luit met een lange hals). David Kweksilber bespeelt een C-klarinet, een instrument dat veel in Griekse muziek gebruikt wordt. „Voor mij is ‘Storm’ een viering van het leven”, aldus Tsoupaki. „De cirkel is een wervelwind die escaleert tot de beheersing verdwijnt. De dans eindigt in extase. Er komt heel veel energie vrij.”

‘Storm’ door dansgezelschap LeineRoebana. Woensdag 18 mei in Het Speelhuis, Helmond. Aanvang 20.15 uur.