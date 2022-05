Stormkamer wil theater en maatschappij veranderen: ‘Ik zoek naar waar de pijn zit’

HELMOND/BREDA - Veranderen is het onderwerp van de nieuwste zoektocht van Hanna van Mourik Broekman met haar Stormkamer. In het theater, omdat ze tegelijkertijd ook graag het theater wil veranderen; niet achterover leunen als publiek, maar het liefst op het puntje van je stoel je mening vormen en ventileren.

De bar staat in de zaal. ,,Essentieel”, stelt regisseur Van Mourik Broekman. ,,Het publiek moet zich meteen nestelen in de ruimte; het moet ook hun zaal worden, niet alleen van ons gezelschap van spelers en kunstenaars. En dat gaat zelfs zover dat we bedachten om pelnoten te geven; door de schillen op de grond te laten vallen en zodoende de vloer vuil te maken, maken de bezoekers het ook hun ruimte. Een ruimte om je thuis te voelen en zo gemakkelijker deel te nemen aan de voorstelling.”

Het is maar de vraag of je De Salon: Een Nieuwe Wereld een voorstelling mag noemen. Broekman: ,,Ik heb nog geen betere naam, dus ik hou me aanbevolen. Zelf beschouw ik de Salon als een onderdeel van het groeien naar de uiteindelijke voorstelling, dus een soort repetitie, maar dan met het publiek als deelnemer in onze zoektocht naar de meest geschikte vorm.”

Volledig scherm Stormkamer met De Salon: een Nieuwe Wereld op 10 mei in Breda © Stormkamer

Openbare repetitie

Broekman heeft in de loop van de jaren haar idee van ander theater uitgewerkt in vier stappen. De eerste ideeën komen aan bod in De Tafel, waar een aantal deskundigen worden uitgenodigd. Stap twee is de genoemde Salon. ,,Daarna spitsen we het onderwerp op één persoon toe in De Ontmoeting, waarin we vanuit zijn of haar perspectief dieper in het onderwerp willen kruipen. Uit dat proces maken we dan de uiteindelijke voorstelling: Het Sluitstuk. In ons vorige onderwerp ‘de verwarring’ over psychiatrie was dat een spelshow, waarin het publiek een rol speelde om te bepalen wat ‘normaal’ is.”

De ‘openbare repetitie’ voor het nieuwe onderwerp ‘verandering’ vindt plaats in het uit de kluiten gewassen Chassé-complex in Breda. ,,De vier Brabantse theaters in Breda, Roosendaal, Helmond en Tilburg waar Stormkamer mee samenwerkt, stimuleren ons om het anders te doen. Ze vragen nadrukkelijk om hen te verrassen. Ik zet me zeker niet af tegen theater waar het publiek zich een avond laat meenemen; zelf kan ik daar ook erg van genieten. Maar naast dit meer passieve beleven, wil ik ook ruimte voor theater dat een gezamenlijk project is van kunstenaars en publiek. Waar het gaat om doorvragen na de antwoorden die we al kennen; van wat je hoort te denken volgens de talkshows.”

Seksuele kaders

De Salon van de verandering heeft de eerste avond in Breda drie gasten: een lector nieuwe economie, een non-binaire actievoerder die los wil van de vaste seksuele kaders, en een vrijheidsdenker. Broekman neemt plaats in de arena tussen twee tribunes met publiek. Op de kopse kant tegenover de bar hangen drie enorme rollen papier, die tijdens het eerste gesprek met de lector langzaam worden uitgerold, en waar beeldend kunstenaar André Joosten een landschap met windmolens op schildert.

In een afwisseling van gesprekken, ter plekke geïmproviseerde muziek en grappige of ontregelende acts, zoekt Broekman verder naar aanknopingspunten voor de veranderingen naar een nieuwe wereld. De lector oppert het afschaffen van winst, de non-binaire activist richt zich niet op grootse, maar juist kleine veranderingen en de vrijheidsdenker blijft vooral vaag. Gedichten, protestborden of zomaar een gedachte in een theatrale repetitie. Broekman: ,,Ik zoek naar waar de pijn zit.”

Gezien: de première op dinsdag 10 mei in Chassé, Breda. De Salon: Een Nieuwe Wereld is op 24 en 25 mei in Speelhuis Helmond. Info stormkamer.nl