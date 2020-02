Stormschade in Helmond en Mierlo: dakrand los, bomen omgewaaid

Onmisbare schakels in het carnavals­ple­zier: Van hoftapper tot schatbe­waar­der

15 februari Ze staan altijd in de schaduw van de Prins of Prinses, maar zijn eigenlijk minstens zo belangrijk. Het gevolg van de hoogheden uit de regio kent talloze bijzondere functies: van hoftapper tot schatbewaarder. We zetten er een aantal voor een keer in het zonnetje.